DZ za nova ministra potrdil Propsa in Novaka

Ljubljana, 7. decembra - DZ je danes potrdil Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor ter Franca Propsa za ministra za javno upravo. V koaliciji so pozdravili njuno strokovnost in izkušnje ter jima izrazili soglasno podporo, v opoziciji pa so jima podporo odrekli, saj da v predstavitvah nista podala prepričljivih rešitev in zaradi nasprotovanja vladi.