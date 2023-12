V streljanju na šoli v Rusiji najstnica ubila sošolko in sodila sebi

Moskva, 7. decembra - Ruska najstnica je danes v strelskem napadu na srednji šoli v regiji Brjansk ubila svojo sošolko in ranila pet oseb, nato pa je sodila tudi sebi, so sporočili ruski preiskovalci. Ranjence so odpeljali v bolnišnico, motiv in okoliščine strelskega napada pa za zdaj še niso znane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.