Poslanci NSi predlagajo revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali

Ljubljana, 7. decembra - Poslanska skupina NSi je komisiji za nadzor javnih financ podala predlog, da pri Računskem sodišču RS zahteva revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali. V NSi jih zanima, kako je društvo razpolagalo s prejetimi javnimi sredstvi v obdobju od 2013 do novembra 2023, so sporočili iz poslanske skupine.