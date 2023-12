Zaposleni v zagrebškem javnem prevozu opozarjajo na vse več napadov

Zagreb, 7. decembra - Šoferji in kontrolorji v zagrebškem javnem prevozu bodo zaradi vse pogostejših in vse bolj nasilnih napadov danes začasno ustavili promet na enem od obračališč, kjer se je v torek zgodil zadnji napad. Letos so zabeležili šest napadov na voznike in kontrolorje kart, ki so se končali s hudimi poškodbami.