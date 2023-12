V Otopeniju popoldan kar trikrat finale, rekord štafete

Bukarešta, 7. decembra - Slovenska štafeta na 4 x 50 m mešano v postavi Janja Šegel, Tara Vovk, Neža Klančar in Katja Fain je danes na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju dosegla nov slovenski rekord 1:48,38 in se s šestim izidom uvrstila v finale. Ta bo ob 19.08. Že v sredo sta si finale priborili tudi Klančar na 100 mešano in Fain na 200 delfin.