Na velenjskem podeželju do konca leta 1000 novih uporabnikov hitrega interneta

Velenje, 9. decembra - Na velenjskem podeželju bo do konca leta na omrežje, ki nastaja v okviru zasebnega projekta Rune, na hitri širokopasovni internet priklopljenih približno 1000 uporabnikov. Trenutno z deli zaključujejo v krajevnih skupnostih Kavče, Bevče, Šentilj in Vinska Gora, dela pa potekajo še v krajevni skupnosti Pesje, so sporočili z velenjske občine.