Državni sekretar Štucin na zasedanju pogodbenic Rimskega statuta izrazil podporo Slovenije ICC

New York, 7. decembra - Državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Marko Štucin je na zasedanju skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki te dni poteka v New Yorku, izrazil podporo delovanju ICC in poudaril pomen njegove neodvisnosti in nepristranskosti.