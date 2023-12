Dončić v NBA prvič s trojnim dvojčkom že ob polčasu

Dallas, 7. decembra - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je onkraj luže v dresu Dallas Mavericks pokazal novo blestečo predstavo. Na tekmi proti Utah Jazz je v zgolj treh četrtinah zbral 40 točk, 11 skokov in deset podaj ter popeljal Dallas do zmage s 147:97. In ne le to, prvič je v severnoameriški ligi NBA dosegel trojni dvojček že ob polčasu.