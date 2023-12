Evropske borze uvodoma pod izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 7. decembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodu današnjega trgovanja znižali. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je razpoloženje evropskih in azijskih vlagateljev sledilo pesimizmu na Wall Streetu, kjer so indeksi v sredo beležili padce. Vlagatelje predvsem skrbi ohlajanje na ameriškem trgu dela.