Snežne razmere v visokogorju

Vetru izpostavljene lege so močno spihane in ponekod poledenele, poledenela mesta so tudi v sredogorju, kjer je snega malo. Tam je nevarnost zdrsa.

V hladnem vremenu je snežna odeja ostala suha in mehka, na izpostavljenih legah je v visokogorju severni veter naredil nekaj novih zametov. Sneg se je predvsem v sredogorju nekoliko sesedel. Ponekod je površina skorjasta predvsem zaradi učinka vetra. Kjer je snežilo na trdo podlago, je v snežni odeji šibka plast (velja le za visokogorje, ker je nižje snega premalo), ob nizkih temperaturah se je lahko v snežni odeji pojavila tudi plast globinskega sreža.

Danes bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo čez dan predvsem v vzhodnih Karavankah. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik. Temperaturna meja nič stopinj Celzija bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. V petek bo zjutraj in dopoldne deloma jasno, nato se bo pooblačilo. Predvsem v predgorju Julijcev bo tudi megleno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Ledišče bo na podobni višini kot danes, morda celo malo nižje. V noči na soboto bo od zahoda začelo rahlo snežiti, pas padavin se bo ponoči in v soboto dopoldne pomikal proti vzhodu. Količina padavin bo zanemarljiva. V soboto popoldne se bo od zahoda jasnilo. V soboto čez dan bo zapihal šibak severnik. Prehodno se bo nekoliko ohladilo, a bo proti večeru v višinah začel dotekati nekoliko toplejši zrak. V nedeljo bo oblačno. Sprva bodo manjše padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Popoldne se bo razjasnilo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1400 metrov nadmorske višine, a količina padavin bo majhna.

Plazovna nevarnost se v naslednjih treh dneh ne bo kaj dosti spreminjala, tudi snežne razmere ne. Novega snega v soboto bo nekaj centimetrov. Od nedelje dalje pa se bo zaradi otoplitve sneg najprej nekoliko ojužil v sredogorju, v ponedeljek pa tudi v visokogorju, kjer je snega več. Pričakovano je, da se bo zlasti v ponedeljek plazovna nevarnost povečala, v visokogorju bo znatna, 3. stopnje, nižje pa zmerna, 2. stopnje. Nevarna ostajajo mesta z napihanim snegom ter strma pobočja. Ostaja tudi nevarnost zdrsa na poledenelih mestih.