Slovenske babice vesele vpisa babištva na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Ljubljana, 7. decembra - Na vpis babištva na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva so se odzvali tudi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Kot so izpostavili, letos mineva 270 let od izobraževanja babic na Slovenskem.