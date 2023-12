Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 7. decembra - Danes bo precej jasno, dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki bo najdlje vztrajala v osrednjih in jugovzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo dopoldne še pretežno jasno, po nižinah in tudi ob morju bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne v notranjosti od -1 do 4, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma oblačno, zjutraj in dopoldne bodo možne rahle padavine, v notranjosti kot rahel sneg. Popoldne se bo oblačnost od zahoda trgala. V nedeljo bo sprva oblačno, prehodno ni izključen rahel dež. Čez dan se bo razjasnilo. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka postopno bolj suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva nekaj oblačnosti, ob severnem Jadranu bodo možne kratkotrajne plohe. Čez dan bo pretežno jasno, nekoliko bolj oblačno bo v sosednjih krajih Madžarske ter avstrijske Štajerske. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. V petek bo sprva še delno jasno in po nižinah megleno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le v krajih z meglo bodo vremensko občutljivi lahko občutili manjše vremensko pogojene težave.