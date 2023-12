Cene nafte nekoliko pridobile

Singapur, 7. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po znatnih izgubah v preteklih dneh, padle so namreč pod 70 dolarjev za sod, najprej stabilizirale, nato pa nekoliko zvišale. Dogajanje na trgu sicer sledi odločitvam razširjene skupine držav proizvajalk nafte Opec+ in njihovim različnim interpretacijam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.