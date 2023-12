Vključujoče izobraževalno okolje nujno in podlaga za vedno več uspešno zaključenih študijskih poti

Maribor, 7. decembra - Univerze so dolžne vzpostaviti ustrezne pogoje za izobraževanje vseh študentov, tudi tistih s posebnimi potrebami. Rektorska konferenca je danes pripravila spletni dogodek na to temo, kjer je Matjaž Debevec iz Evropskega centra za vire o dostopnosti povedal, da se v Sloveniji vse več invalidov odloča za študij in vse več ga tudi uspešno zaključi.