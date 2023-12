V Celju se nadaljuje tradicija krasitev z lampijoni

Celje, 7. decembra - Zavod Celeia Celje in celjska občina tudi letos nadaljujeta tradicijo krasitve nabrežja reke Savinje z lampijoni, ki jih poslikajo otroci celjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Letos so v 28 vzgojno-izobraževalnih zavodih ustvarili 77 različnih poslikav, ki že krasijo celjsko sprehajališče, so sporočili iz zavoda.