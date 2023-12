Hohler upa, da bo njena izvolitev navdih Slovencem za delo v mednarodnih organizacijah

New York, 7. decembra - Tožilka Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Beti Hohler, ki so jo države pogodbenice rimskega statuta v torek v New Yorku izvolile na položaj sodnice, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki izrazila upanje, da bo to morda navdihnilo tudi druge Slovence in Slovenke za delo v mednarodnih organizacijah.