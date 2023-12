Večer o trgu dela (7. 12.)

Maribor, 6. decembra - Darja Kocbek v komentarju Pravi tempo piše o razmerah na trgu dela v Sloveniji. Avtorica poudarja, da je potrebno zagotoviti pogoje, da bo lahko delal vsak, ki bo to želel. Meni, da zdaj to kljub rekordno nizkemu številu brezposelnih ni mogoče. Poudarja, da zaposlitve tako rekoč ne morejo dobiti starejši od 50 let, ki ostanejo brez službe.