Hollywoodski igralci potrdili novo kolektivno pogodbo

New York, 6. decembra - Člani sindikata ameriških filmskih in televizijskih igralcev SAG-AFTRA so z 78 odstotki glasov potrdili novo kolektivno pogodbo, o kateri se je vodstvo sindikata dogovorilo z delodajalci minuli mesec po stavki, ki je trajala 118 dni. Glasovalo je sicer le 38 odstotkov od skupaj 160.000 članov sindikata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.