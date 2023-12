Komisija in odbor DZ pozvala svet UKC Ljubljana, naj pripravi sanacijski program poslovanja

Ljubljana, 6. decembra - Poslanci DZ so na skupni seji komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za zdravstvo razpravljali o primanjkljaju UKC Ljubljana. Sprejeli so nekatere sklepe, ki sta jih ločeno predlagala NSi in koalicija. Med drugim so svet UKC pozvali, naj na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.