Mladinska knjiga z več novimi izdajami leposlovja za odrasle

Ljubljana, 7. decembra - Založba Mladinska knjiga ob koncu leta na knjižne police prinaša nekaj novega leposlovja za odrasle: epski roman Osmo življenje nemško-gruzijske pisateljice Nino Haratišvili ter Metulj v jantarju Janija Virka, Dogodek in druga besedila Nobelovke Annie Ernaux, Dragi Michele in Male vrline Natalie Ginzburg in poezijo W. H. Audna Za družbo, v samosti.