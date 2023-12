Bruselj želi poenostaviti dostop državljanov EU do konzularne zaščite

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija je danes predstavila predlog spremembe evropske direktive o konzularni zaščiti, s katerim želijo izboljšati in poenostaviti dostop državljanov EU do zaščite v tujini, predvsem v času kriz. Predlog je del širšega paketa, namenjenega krepitvi pravic evropskih državljanov, so sporočili v Bruslju.