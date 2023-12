Ljubljanska borza: K novemu lastniku za 1,2 milijona evrov Krkinih delnic

Ljubljana, 6. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,40 odstotka. Med blue chipi so se pocenile vse delnice z izjemo Krke in Telekoma Slovenije. Sklenjenih je bilo za 2,6 milijona evrov poslov, upoštevajoč več kot 1,2 milijona evrov vreden sveženj so bile daleč najbolj prometne Krkine delnice.