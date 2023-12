Vrstijo se čestitke Beti Hohler za izvolitev za sodnico na ICC

Ljubljana/New York, 6. decembra - Z državnega vrha in ministrstev se vrstijo čestitke slovenski pravnici Beti Hohler, ki je bila v torek izvoljena za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC). Med drugim so ji kot prvi sodnici na ICC iz Slovenije čestitali vlada, predsednica Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.