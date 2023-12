OZS v zadevi Mujanović na strani Calcita

Ljubljana, 6. decembra - Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) pozorno spremlja dogajanje povezano z odbojkarskim klubom Kamnik in odbojkarjem Nikom Mujanovićem. Gre za spor med klubom in igralcem, v katerem je OZS v okviru svojih pristojnosti upoštevala vse lastne predpise in s tem tudi podprla stališča OK Kamnik.