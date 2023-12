ZN: Palestinci v Gazi živijo v popolni in vse hujši grozi

Ženeva, 6. decembra - Palestinci v Gazi živijo v popolni in vse hujši grozi, je danes dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk in znova pozval k premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Türk je na novinarski konferenci v Ženevi opozoril tudi na porast rabe sile izraelskih sil in naseljencev na zasedenem Zahodnem bregu.