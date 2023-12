Na Ptuju odprli center za krepitev zdravja

Ptuj, 6. decembra - V ptujskem zdravstvenem domu so danes tudi uradno odprli vrata centra za krepitev zdravja, ki je sicer delo začel že septembra. Program, ki je brezplačen za vse uporabnike in ga financira ministrstvo za zdravje, so pridobili s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je povedala direktorica zdravstvenega doma Metka Petek Uhan.