Felda poudaril pomen sodelovanja s šolami pri obravnavi otrok v Hiši za otroke

Portorož, 6. decembra - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na usposabljanju vodstvenih in strokovnih delavcev osnovnih šol o obravnavi otrok, ki so bili žrtve ali priče spolnih zlorab, poudaril pomen sodelovanja s šolami pri obravnavi otrok v Hiši za otroke, predvsem zaradi izmenjave informacij in podpore otroku ter staršem, so sporočili z ministrstva.