Slovenski impresionisti v bibliofilski izdaji izpod peresa Milčka Komelja

Ljubljana, 6. decembra - Izpod peresa akademika in umetnostnega zgodovinarja Milčka Komelja je pri Cankarjevi založbi izšla monografija Mojstri slovenskega impresionizma. V njej je predstavil ustvarjalnost Ivana Groharja, Riharda Jakopiča, Matije Jame in Mateja Sternena, ki so bili zaslužni za uveljavitev pojma slovenska umetnost. Spremljajo jo fotografije umetnin.