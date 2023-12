Ina: Potopljena ploščad v Jadranskem morju ne ogroža okolja

Zagreb, 6. decembra - Potopljena plinska ploščad v Jadranskem morju ne ogroža okolja, so dan po Greenpeaceovem protestu, na katerem so ti pozvali k takojšnji odstranitvi ploščadi, sporočili iz družbe Ina. Okoli nje se je razvil morski habitat, z odstranitvijo pa bi bil ta življenjski prostor uničen, so dodali. Ina bo sicer izvedla novo študijo o okoljskih vplivih.