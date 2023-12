Predstavniki dolenjskih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov podprli pobudo za ustanovitev javne univerze v Novem mestu

Otočec, 6. decembra - Predstavniki 10 izobraževalnih in razvojno-raziskovalnih ustanov Dolenjske so danes na Otočcu podpisali listino, s katero so podprli ustanovitev javne univerze v Novem mestu. Ta bi povezala tam delujoče visokošolske zavode in ustanove, ki so v preteklih letih oblikovali vsebinsko raznolike izobraževalne in znanstveno-razvojne programe.