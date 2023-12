Aplikacija eSamonaročanje podpira tudi prijavo z novo elektronsko osebno izkaznico

Ljubljana, 6. decembra - Aplikacija eSamonaročanje, ki omogoča naročanje na termin obiska na upravnih enotah, podpira tudi prijavo z novo elektronsko osebno izkaznico. Nova storitev je v lasti države in deluje na državnem računalniškem oblaku, za razvoj aplikacije pa so namenili nekaj več kot 288.000 evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo.