ZPS: Država naj na Sodišču EU zagovarja ohranitev omejitev provizij nepremičninskih posrednikov

Ljubljana, 6. decembra - V Zvezi potrošnikov Slovenije so prepričani, da bo država v postopku pred Sodiščem EU v korist potrošnikov in zagotavljanja socialne države podala ustrezne argumente za ohranitev omejitve posredniških provizij v pogodbenih razmerjih s potrošniki. Ustavni sodniki so namreč nedavno delno razveljavili omejitev provizij nepremičninskih posrednikov.