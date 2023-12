Število cepljenih proti gripi v letošnji sezoni že presega 100.000

Ljubljana, 6. decembra - Od začetka sezonskega cepljenja proti gripi 1. oktobra do danes se je v pri nas cepilo 100.090 ljudi. Za primerjavo, v lanski sezoni se je proti gripi cepilo 129.148 ljudi. Cepiva je trenutno na voljo v zadostnih količinah, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Največ cepljenih je starejših od 65 let.