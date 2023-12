Novogoriški kriminalisti zaključili preiskavo poskusa uboja

Nova Gorica, 6. decembra - Novogoriški kriminalisti in policisti so uspešno zaključili preiskavo poskusa uboja, do katerega je prišlo 17. septembra v enem izmed lokalov na Goriškem, kjer sta se v nočnem času sprla gosta. 41-letnega osumljenca so oktobra izsledili in pridržali ter ga naslednjega dne privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.