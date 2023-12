V nesreči avtobusa na Filipinih 17 mrtvih

Manila, 6. decembra - V filipinski provinci Antique je v torek popoldne avtobus zapeljal s ceste in zgrmel v več kot 20 metrov globoko sotesko, so danes sporočile lokalne oblasti. Do nesreče je prišlo na ovinku, domnevno zaradi odpovedi zavor. Umrlo je najmanj 17 ljudi, še 11 pa je ranjenih, pri čemer jih je sedem v kritičnem stanju, poročajo tuje tiskovne agencije.