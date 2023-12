Velenjska občina s prednostno listo prosilcev za stanovanja

Velenje, 6. decembra - Velenjska občina je na spletni strani objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Na javni razpis za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj je prispelo 367 vlog. Na listo A se je uvrstilo 239 prosilcev, na listo B pa 51, so danes sporočili z velenjske občine.