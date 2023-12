Turnerjeva nagrada kiparju Jesseju Darlingu

London, 6. decembra - Britansko Turnerjevo nagrado za vizualne umetnosti je letos prejel kipar Jesse Darling. Znan je po uporabi običajnih predmetov, kot so varjene ograje, varnostni trakovi, pisarniške datoteke in zavese. V Oxfordu rojenemu 41-letnemu umetniku, ki živi v Berlinu, so nagrado podelili v okrožju Vzhodni Sussex.