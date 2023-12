Raziskava: Strategija ESG strateška prioriteta za večino slovenskih podjetij

Ljubljana, 10. decembra - Z evropskim zelenim dogovorom in trajnostnimi trendi v vseh panogah se zavezanost okolju, družbi in upravljanju (ESG) v Sloveniji krepi, strategija ESG je strateška prioriteta za 80 odstotkov podjetij v državi, kaže študija svetovalnega podjetja Kearney. Vseeno obstaja potreba po večji pozornosti do družbene in upravljavske dimenzije ESG.