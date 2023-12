Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 6. decembra - Danes bo sprva oblačno, rahlo sneženje na severovzhodu bo ponehalo. Čez dan se bo predvsem na Primorskem in v gorah delno razjasnilo, drugod bo pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, ki se bo predvsem v Ljubljanski kotlini lahko zadržala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -8, ob morju 3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek dopoldne bo pretežno jasno, po nižinah in tudi ob morju bo precej nizke oblačnosti ali megle. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. V soboto bo oblačno, a povečini suho vreme.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad Panonsko nižino in osrednji Balkan. Nad Alpami nastaja šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje bo v višinah od severa dotekal nekoliko bolj suh, pri tleh pa se bo še zadrževal dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Ponekod v vzhodni Hrvaški in v sosednjih krajih Madžarske bo sprva še lahko rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo precej jasno, nekoliko bolj oblačno bo v sosednjih krajih Madžarske ter avstrijske Štajerske. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla.

Biovreme: Danes dopoldne bo vremenska obremenitev popustila, v četrtek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden.