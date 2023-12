Primorske novice o rezultatih mednarodne raziskave PISA (6. 12.)

Koper, 6. decembra - Jana Krebelj v komentarju Preveč podatkov, premalo znanja piše o mednarodni raziskavi PISA. Avtorica meni, da bo še nekaj časa trajalo za analizo rezultatov in ugotovitev, kaj je povzročilo zdrs. Meni, da veliko časa za razmišljanje ni, saj so podatki, da izobraževalni sistem ne zmore več učinkovito nagovarjati učencev in dijakov, več kot jasni.