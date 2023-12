Finance o bankah in davkoplačevalcih (6. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Srečko Korber v komentarju Banke in davkoplačevalci: ljubezen, ki traja piše o sanaciji slovenskega bančnega sistema izpred 10 let, ki je najmanj sreče prinesla lastnikom bank, imetnikom podrejenih obveznic in davkoplačevalcem. Avtor se sprašuje, kako je mogoče, da davkoplačevalcem banke po desetih letih spet segajo v žepe.