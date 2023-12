V Velenju vabijo na dogodek o trajnosti in souporabi

Velenje, 6. decembra - Velenjska občina danes za občane pripravlja dogodek VELEzmanjšarija o trajnostni in ponovni rabi ter souporabi, recikliranih materialih, zmanjševanju odpadkov in zeleni inovativnosti. Na voljo bo tudi izmenjevalnica oblačil. Dogodek v Saša inkubatorju je namenjen vsem, ki želijo živeti trajnostno in odgovorno.