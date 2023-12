Kralji po podaljšku do zmage pri modrih jopičih

Columbus, 6. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prišli do 15. zmage v sezoni in desete zaporedne v gosteh. Tokrat so bili v gosteh po podaljšku s 4:3 boljši od Columbus Blue Jackets. Strelec odločilnega gola je bil Drew Doughty, ki je zadel po 33 sekundah podaljška in podaji kapetana kraljev, slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja.