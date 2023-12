V Rimu podpisali memorandum o sodelovanju Slovenije in Italije na področju raziskav in inovacij

Rim, 6. decembra - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter italijanska ministrica za univerze in raziskave Anna Maria Bernini sta v torek v Rimu podpisala memorandum o sodelovanju na področju raziskav in inovacij. Gre za nadgradnjo dosedanje povezanosti obeh držav je ob tem ocenil minister Papič.