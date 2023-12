Pregled - šport, 5. 12. (torek)

BUKAREŠTA - Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar si je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju pri Bukarešti z dosežkom 24,05 sekunde priplavala finale na 50 m prosto. Skupno je dosegla sedmi čas, svoj lani na SP v Melbournu dosežen slovenski rekord pa je popravila za osem stotink sekunde. V polfinalu je na 100 m prsno nastopila tudi Tara Vovk in z 1:06,21 za stotinko zaostala za zjutraj doseženim osebnim rekordom ter zasedla 14. mesto.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem, 6. krogu evropske lige v skupini C doma proti švedskemu Sävehofu igrali neodločeno z 28:28 (12:15). Po tem remiju niso bili več odvisni sami od sebe za napredovanje v drugi del tekmovanja, ampak so čakali na razplet tekme med Cuenco in Pfadi Winterthurjem, ki pa jim je na koncu le šel na roko.

PARDUBICE - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem, 6. krogu lige narodov v skupini B4 v Pardubicah izgubila proti Češki z 0:4 (0:2). S porazom so Slovenke nazadovale v ligo C.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 18. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Celju z 0:4 (0:0).

LJUBLJANA - V drugem delu državnega prvenstva sta se danes v 3. krogu prvič na uradnem tekmovanju v sezoni pomerila stara hokejska znanca iz Ljubljane in Jesenic. V dvorani Podmežakla so na koncu tesno s 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) slavili Ljubljančani. Na drugi današnji tekmi je RST Pellet Celje v Kranju premagal Triglav prav tako s 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

LJUBLJANA - Jubilejna 60. Zlata lisica bo v Kranjski Gori z veleslalomom in slalomom na sporedu 6. in 7. januarja prihodnje leto. Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je prevzela organizacijo tega tekmovanja, je pod podkorensko strmino povabila štiri slovenske zmagovalke domače tekme Tino Maze, Matejo Svet, Urško Hrovat in Natašo Bokal, so potrdili pri SZS.

LJUBLJANA - Klubi v 1. slovenski futsal ligi so odigrali tri tekme 10. kroga. Obračun Bronxa Škofij in branilca naslova Dobovca je bil preložen, na drugih tekmah pa sta zmagi vpisala Oplast Kobarid in Sevnica, medtem ko sta se Meteorplast Šic Bar in Siliko Vrhnika razšla s 3:3.

INDIANAPOLIS/SACRAMENTO - Košarkarji Indiana Pacers in New Orleans Pelicans so prvi polfinalisti medsezonskega turnirja severnoameriške lige NBA. Indiana je s 122:112 presenetila Boston Celtics, New Orleans pa je bil s 127:117 boljši od Sacramento Kings.

GLENDALE - Hokejisti Arizona Coyotes nadaljujejo odlične predstave v severnoameriški ligi NHL. Tokrat so na domačem ledu premagali Washington Capitals s 6:0 in niz zmag podaljšali na pet, pri tem pa ugnali vseh pet zadnjih zmagovalcev Stanleyjevega pokala.