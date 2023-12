Vodenje Javne agencije za civilno letalstvo prevzema Miha Schnabl

Ljubljana, 6. decembra - Po torkovi odločitvi na dopisni seji vlade vodenje Javne agencije za civilno letalstvo kot vršilec dolžnosti direktorja prevzema Miha Schnabl. Na položaju bo do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 5. junija 2024, so v torek zvečer sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.