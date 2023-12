Pisatelj Aleksandar Hemon o svoji zadnji knjigi in življenju v ZDA

Nova Gorica, 6. decembra - V Novi Gorici se je na posebnem večeru predstavil ameriški pisatelj Aleksandar Hemon, ki sicer prihaja iz Sarajeva, in do zadnjega kotička napolnil dvorano Goriške knjižnice Franceta Bevka. Ob predstavitvi njegove zadnje knjige Tole ni zate, ki je izšla v slovenskem prevodu, se je dotaknil spominov na otroštvo v Sarajevu in življenja v ZDA.