Velenjčani do točke proti Sävehofu

Velenje, 5. decembra - Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem, 6. krogu evropske lige v skupini C doma proti švedskemu Sävehofu igrali neodločeno z 28:28 (12:15). Po tem remiju niso bili več odvisni sami od sebe za napredovanje v drugi del tekmovanja, ampak so čakali na razplet tekme med Cuenco in Pfadi Winterthurjem, ki pa jim je na koncu le šel na roko.