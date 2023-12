Ljubljana, 5. decembra - Klubi v 1. slovenski futsal ligi so odigrali tri tekme 10. kroga. Obračun Bronxa Škofij in branilca naslova Dobovca je bil preložen, na drugih tekmah pa sta zmagi vpisala Oplast Kobarid in Sevnica, medtem ko sta se Meteorplast Šic Bar in Siliko Vrhnika razšla s 3:3.