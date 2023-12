Ameriška vojska osem ponesrečenih z letala osprey pri Japonski razglasila za mrtve

Washington, 5. decembra - Ameriške zračne sile so danes vseh osem oseb, ki so bile na krovu vojaškega letala osprey, ko je strmoglavilo v morje pri Japonski, razglasile za mrtve, poroča AFP. Osprey, ki lahko pristaja in vzleta kot helikopter in leti kot letalo, je izginil prejšnjo sredo pri otoku Jakušima.